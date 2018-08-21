АПЛ — Итоги второго тура

В лондонском дерби лучшим оказался «Челси», Кейн забил в Августе, а Ман Юнайтед преподнёс неприятный сюрприз своим болельщикам и многое другое в обзоре второго тура премьер-лиги.

«Челси» 3-2 «Арсенал»

«Челси» хорош в атаке, но в обороне есть над чем поработать

Центральным матчем второго тура английской Премьер-лиги стало лондонское дерби между «Челси» и «Арсенал»ом. С первых минут инициативу захватили подопечные Маурицио Сарри, а «канониры» преимущественно оборонялись.

Новичок «Челси» Жоржиньо решил не затягивать с адаптацией, и уже сходу показывает впечатляющую игру – именно бразилец начал атаку своей команды, после чего Алонсо прошел по флангу и выкатил мяч на Педро, а тот реализовал свой момент. «Арсенал» имел прекрасную возможность отыграться, но Обамеянг из убойной позиции пальнул выше ворот, и тут сработало правило «не забиваешь ты, забивают тебе». Аспиликуэта забросил вперед на Морату, тот разобрался с Мустафи и пробил – Чех не выручил. И снова у «канониров» была прекрасная возможность забить, но Мхитарян в стиле Обамеянга промазал из убойной позиции.

Но «канониры» смогли собраться и в течении 5 минут сравняли счет, что заставило игроков «Челси» занервничать, но на помощь подоспел перерыв. Во второй тайме хозяева не дали гостям создать практически ничего, а выход Азара и новобранца Ковачича перевесил чашу преимущества в пользу хозяев. Итогом стал результативный проход бельгийца, после паса которого итоговый счет определил Алонсо. 3-2 в пользу хозяев. Сари делает два из двух на старте сезона и показывает в каком направлении будет развиваться его команда, а вот Эмери не позавидуешь, второе поражение кряду без оптимистичного рисунка игры, но стоит сделать скидку на то, что соперниками «Арсенал»а были «Сити» и «Челси». В целом, можно смело сказать, что лондонское дерби получилось на славу!

«Брайтон» 3-2 «Манчестер Юнайтед»

Брайтон две игры подряд обыгрывает Юнайтед

Главная сенсация второго тура – «Брайтон» победил «Манчестер Юнайтед» у себя дома и судя по статистике хозяева нашли формулу победы над именитым соперником. Это вторая к ряду победа над подопечными Моуриньо.

Казалось бы, в поражении нет ничего экстраординарного и что любая команда в АПЛ может дать бой именитому сопернику, но дело в том, что даже невзирая на два забитых мяча «красные дьяволы» так и смогли создать серьезного давления на ворота соперника, а голы скорее стали следствием стечения обстоятельств, чем закономерностью.

И если проблемы в обороне, и не сделанные трансферы в эту зону, о которых так часто говорил Жозе дали о себе знать в ошибках Байи и Линделефа, то отсутствие рисунка игры и проблемы с созиданием никуда не делись и это задача которую нужно решать португальцу. Какие шаги предпримет «особенный» покажет время, но зная Жозе, не думаю, что он откажется от прагматизма.

«Тоттенхэм» 3-1 «Фулхэм»

Кейн все же забил в августе

Состоялось одно из многих лондонских дерби – «Тоттенхэм» принимал «Фулхэм» и сумел справиться с «дачниками». Но это не главное событие данного поединка. Харри Кейн наконец-то забил в августе. Это случилось! Ранее Кейн провел 15 матчей в АПЛ в августе и ни разу не забил. Для первого гола ему понадобилось 49 ударов!

При этом, казалось, что фортуна не повернется лицом к Кейну в этом поединке. Он имел отличную возможность, получив передачу с фланга, и с близкой дистанции попал в перекладину. Однако Харри своего добился, воспользовавшись моментом на 77-й минуте игры, убрав на замахе защитника, и катнув мяч в нижний угол ворот.

Что же, до конца августа «шпорам» остается провести еще один матч – против «Манчестер Юнайтед». Возможно, этот гол придаст сил Кейну, и он захочет увеличить коллекцию голов в этом месяце. Хотя бы еще на один.

Отметим, что за «Фулхэм» в основе на матч против «Тоттенхэм»а вышло сразу восемь новичков из одиннадцати. «Шпоры» же, как вы помните, остались без усиления этим летом.

«Манчестер Сити» 6-1 «Хаддерсфилд»

А они точно уходили на перерыв?

«Манчестер Сити» на старте сезона показывает очень сильную игру. Можно предположить, что «горожане» выступают сейчас даже лучше, чем сезоном ранее. Подопечные Пепа Гвардиолы за три недели провели три поединка, из которых два против «Челси» и «Арсенал»а. И в обоих случаях были добыты уверенные, «сухие» победы.

Когда дело дошло до менее именитой команды, как «Хаддерсфилд», «горожане» попросту не оставили шансов «терьерам». Серхио Агуэро оформил в этой встрече хет-трик и мог забить еще, а Менди возвращает былую уверенность, что у него была до травмы.

«В прошлом сезоне мы не могли атаковать подобным образом, потому что у нас не было Менди. У него есть энергия, чтобы идти вперед и возвращаться назад», — сказал Гвардиола после матча. Вероятно, здесь можно увидеть камень в огород украинца Александра Зинченко, которого Гвардиола использовал в прошлом сезоне на позиции левого защитника. Судя по всему, Гвардиола рассматривал его исключительно как подмену, и не зря появились слухи об уходе украинца в «Бетис».

Недавно «Сити» узнал ужасающую новость: лидер команды Кевин де Брюйне выбыл на три месяца. Но «горожане» показывают, что потеря одного исполнителя – не столь важна, по крайней мере, на данном этапе. Пока функции бельгийца должен перенять на себя Бернарду Силва, а «Сити» играет так, словно прошлый сезон и не заканчивался.

«Кристал Пелас» 0-2 «Ливерпуль»

Салах все же топ игрок

Тур в Англии закрылся поединком между «Кристал Пэлас» и «Ливерпул»ем. Фаворитами данного противостояния являлись именно «красные», и подопечные Юргена Клоппа на деле показали почему им предписывали статус фаворита в этом сложном выезде. «Кристал Пэлас» не выглядел командой, которая легко уступит кровные очки, но «Ливерпуль» был настроен решительно.

Но важно даже не это. Лучший игрок прошлого сезона в составе «красных» Мохамед Салах продолжает показывать выдающуюся игру: египтянин заработал пенальти, заработал удаление для соперника и отдал результативную передачу. Уже с первых туров Салах демонстрирует, что он – игрок не одного сезона. И пока нет предпосылок, что Мо утратит свою феноменальную форму.

Немаловажно отметить еще один факт – «Ливерпуль» снова не пропустил. На протяжении 180 минут в воротах «красных» не побывало ни одного мяча. По первым турам можно сделать вывод: «Ливерпуль» – ближайший главный конкурент для «Манчестер Сити» за победу в английской Премьер-лиге. «Красные» надежно играют в защите, а про атаку и говорить не стоит.

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