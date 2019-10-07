Апелляционный суд США приостановил решение о раскрытии налоговых деклараций Трампа

Апелляционный суд в Нью-Йорке временно приостановил действие решения федерального суда, согласно которому прокуратура могла требовать раскрытие налоговых деклараций президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

По ее данным, временный запрет будет действовать на время рассмотрения апелляции, поданной адвокатами Трампа в связи с отказом Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк признать незаконными попытки раскрытия его налоговых деклараций. Американский лидер добивался того, чтобы были признаны незаконными действия прокурора округа Нью-Йорк (находится в одноименном штате) Сайруса Вэнса. Последний ранее направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить данные о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года.

Федеральный суд постановил прекратить рассмотрение иска Трампа. Судья Виктор Марреро подчеркнул, что не видит какого-либо ущерба для президента США в случае публикации сведений о его налоговых отчислениях. В постановлении также отмечается, что требование признать незаконными действия Вэнса «выходят за рамки полномочий исполнительной ветви власти». Марреро посчитал, что суд не может запрещать направлять запросы о предоставлении информации об американском лидере.

Сам Трамп прокомментировал действия федерального суда у себя в Twitter, назвав их происками демократов.