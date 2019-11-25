АПБА: Неправильное использование пищевых добавок создает угрозу для жизни людей

«Неправильное использование химических средств, добавляемых в состав любой пищевой добавки, товара, создает угрозу для жизни людей».

Об этом сказал завсектором по сертификации и контролю над импортом и экспортом Агентства продбезопасности Азербайджана Самир Рустамли, выступая на семинаре по безопасности пищевых добавок.

По его словам, выявлено, что иногда пищевые добавки используются не по назначению или доза превышает установленную норму: «Обеспечение продовольственной и продуктовой безопасности приводит в мире к новым вызовам. Производство товаров усложняется. В мире выросла потребность в расфасовке товаров, использовании пищевых добавок. В связи с этим при совместной организации Агентства продбезопасности Азербайджана, Института продбезопасности и Агентства международного развития США проводится семинар по безопасности пищевых добавок. Основной целью проведения семинара является знакомство с современными технологиями в соответствующей сфере, обсудить тенденции».

| 2019-11-25T13:12:37+00:00 25 ноября 2019, 13:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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