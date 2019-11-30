АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации

Агентство пищевой безопасности (АПБ) прокомментировало слухи, распространенные в последние дни по поводу пищевых отравлений, передает в субботу Trend.

«В последние дни, в некоторых СМИ, безо всяких заключений экспертизы, распространяется информация о пищевых отравлениях. В результате лабораторных исследований становится ясно, что предварительная информация не соответствует действительности, а в большинстве случаях — вообще не связана с пищевыми отравлениями. Распространение такой неполноценной информации, не подтвержденной фактами, является показателем непрофессионального подхода к вопросу. В любом случае, распространение неполноценной информации без заключения экспертизы недопустимо и носит предвзятый характер», — сказали в АПБ.