АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации

Агентство пищевой безопасности (АПБ) прокомментировало слухи, распространенные в последние дни по поводу пищевых отравлений, передает в субботу Trend.

«В последние дни, в некоторых СМИ, безо всяких заключений экспертизы, распространяется информация о пищевых отравлениях. В результате лабораторных исследований становится ясно, что предварительная информация не соответствует действительности, а в большинстве случаях — вообще не связана с пищевыми отравлениями. Распространение такой неполноценной информации, не подтвержденной фактами, является показателем непрофессионального подхода к вопросу. В любом случае, распространение неполноценной информации без заключения экспертизы недопустимо и носит предвзятый характер», — сказали в АПБ.

| 2019-11-30T18:05:32+00:00 30 ноября 2019, 20:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 1,00 из 10) Загрузка...|

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