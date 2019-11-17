Антуан Гризманн заявил, что «Барселона» не самое простое место для игры

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложностях адаптации в новом клубе.

«Барселона» – не самое простое место для игры. Это новый клуб, он другой, здесь новая тактика. Но нужно работать, горжусь, что я здесь.

В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов.

Я командный игрок, пытаюсь подстраиваться под движения партнеров по команде, стараюсь быть полезным.

Если мне удается забить, то это здорово, но это не моя главная цель. Если мы берем 3 очка, я доволен», – сказал Гризманн в интервью Telefoot.