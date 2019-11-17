Антуан Гризманн заявил, что «Барселона» не самое простое место для игры

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о сложностях адаптации в новом клубе.

«Барселона» –  не самое простое место для игры. Это новый клуб, он другой, здесь новая тактика. Но нужно работать, горжусь, что я здесь.

В меня верят. Мне нужно завоевать доверие команды, и тогда я буду готов.

Я командный игрок, пытаюсь подстраиваться под движения партнеров по команде, стараюсь быть полезным.

Если мне удается забить, то это здорово, но это не моя главная цель. Если мы берем 3 очка, я доволен», – сказал Гризманн в интервью Telefoot.

| 2019-11-17T23:19:06+00:00 18 ноября 2019, 00:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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