Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе

Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.
Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек.
Первой постановкой стал мюзикл «Кордебалет» (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж — хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.
«В «Кордебалете» рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которыхостаются никому неизвестны», — отметил актер.
Этот музыкальный спектакль побил все рекорды «долголетия» в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1900 годы.
После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.
Перенесенный в 2017 году инфаркт заставил Бандераса поторопиться с мечтой открыть собственный театр в родном городе. Каждый год он переводит по 200 тысяч евро на его обустройство .(РИА Новости)