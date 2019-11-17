Антонио Бандерас открыл свой театр в родном городе

Испанский актер Антонио Бандерас выступил на церемонии открытия театра, который он основал в Малаге, сообщает France Info.

Зрительский зал в новом театре расчитан на более чем 800 человек.

Первой постановкой стал мюзикл «Кордебалет» (A Chorus line), в котором сам Бандерас сыграл одну из ролей. Его персонаж — хореограф Зак, который должен отобрать артистов в труппу.

«В «Кордебалете» рассказывается о людях, которые поддерживают музыкальный театр, но имена которыхостаются никому неизвестны», — отметил актер.

Этот музыкальный спектакль побил все рекорды «долголетия» в Нью-Йорке, поскольку шел на Бродвее без перерыва с 1975 по 1900 годы.

После премьеры в Малаге постановка отправится на гастроли по Испании.