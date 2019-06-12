Антивоенные активисты хотят запустить «малыша Трампа» над Вашингтоном в День независимости

Активисты американского антивоенного движения CodePink подали заявку на проведение в Вашингтоне в День независимости 4 июля акции протеста, в ходе которой они планируют поднять в небо над американской столицей огромную надувную фигуру, изображающая президента США Дональда Трампа в виде разозленного малыша в подгузнике и с мобильным телефоном в руках. Как сообщила во вторник газета The Washington Post, идея была позаимствована ими у британских правозащитных организаций, устроивших подобную акцию во время государственного визита американского лидера в Лондон 3-5 июня.

Заявка была подана в Национальную парковую службу США (НПС), в ведении которой находится центральный бульвар столицы, так называемый молл, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы американской столицы, в том числе Мемориал Авраама Линкольна, где Трамп планирует выступить 4 июля с праздничной речью. Согласно поданным документам, в акции протеста должны участвовать порядка 40 человек. НПС пока не выдала разрешение, однако представитель службы подчеркнул, что подобные заявки обычно одобряют в порядке очередности поступления, и CodePink были в этом списке первыми.

По словам активистов, они постараются сделать так, чтобы «малыш Трамп» 4 июля находился как можно ближе к тому месту, где будет выступать президент. «Мы воспринимаем это как олицетворение поведения Трампа, которое, как мы все знаем, является непредсказуемым и зачастую превращается в детские истерики по поводу вещей, которые в действительности очень, очень опасны», — объяснила одна из руководительниц движения Ариэль Голд. «Мы таким образом хотим сказать, что нам по-настоящему нужен взрослый человек в Белом доме», — добавила она.

Ранее Трамп объявил о намерении провести в День независимости «одно из крупнейших мероприятий за всю историю Вашингтона» под названием «Салют Америке» (A Salute To America). Как сообщила газета The Washington Post, которая ссылается на свои источники в Белом доме, президент внес изменения в программу ежегодного празднования в американской столице и планирует выступить перед собравшимися у Мемориала Авраама Линкольна в центре города.