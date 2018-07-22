Антикоррупционный отдел Скотланд-Ярда проверят на коррупцию

Независимое управление по рассмотрению жалоб на действия полиции (Independent Office for Police Conduct, IOPC) проведет проверку по факту обвинений в противоправной деятельности сотрудников отдела службы столичной полиции (Скотланд-Ярд) по борьбе с коррупцией. Как заявили в IOPC, обвинения связаны со случаями вмешательства сотрудников отдела в ход расследований, с проявлениями расизма, с попустительством и тому подобным.

В ряде британских СМИ указывается, что расследование, проводимое IOPC, получило название «Операция Эмбли». В числе проверяемых IOPC фактов, по данным прессы, защита сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией офицеров полиции, обвиняемых в жестоком обращении с детьми, мошенничестве и рукоприкладстве, сообщает kommersant.ru.

В отношении одного из офицеров столичной полиции возбуждено уголовное дело, еще три офицера уведомлены о начале в отношении них дисциплинарного расследования. Проверки ведутся и в отношении других сотрудников подразделения.

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