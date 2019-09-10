Антикоррозионная защита

12 сентября 2019 года по инициативе «ATLAS ES” в Азербайджане состоится I технический семинар, посвященный вопросам антикоррозионной защиты.

Материально-техническая база Азербайджана — инфраструктура и оборудование устаревают с каждым годом, износ основных фондов во многих отраслях уже превысил 50%. Средний производственный возраст промышленных предприятий страны превышает 25 лет и актуальность решения вопросов комплексной антикоррозионной защиты очевидна. Организаторы семинара считают, что в сегодняшних сложных экономических условиях, жизненно необходимо проведение данного семинара, в рамках которого предоставляется возможность обсудить новые технологии и материалы, которые позволяют продлить сроки службы оборудования, зданий и сооружений.

В ходе семинара будут представлены и материалы, и технологии, используемые для антикоррозионной защиты, огнезащиты и изоляции, приборы контроля качества и неразрушающей дефектоскопии. На семинаре будут обсуждены такие актуальные вопросы как защита газопроводов и нефтепроводов, емкостей и другого технологического оборудования промышленных предприятий, наряду с этим особое внимание будет уделено антикоррозионной защите объектов гражданского строительства. В работе семинара примут участие мировые лидеры по производству защитных покрытий и оборудования для нанесения- это ATLAS COPCO, SHERWIN-WILLIAMS, NACE International, ELCOMETER, URALGRIT, GRACO, AIRBLAST. В докладах экспертов будут показаны новейшие разработки по вышеуказанной тематике.

[15:37, 09/09/2019] +994 50 373 38 93: Семинар состоится 12 сентября 2019, Баку, Бульвар отель/ конференцзал Нобель.

Если кто-то хочет посетить мероприятие- Время проведения с 09.00 до 18.00

Для регистрации и за более подробной информацией обращайтесь по телефонам

+994124973061/62/63 или по электронной почте [email protected]