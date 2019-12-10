Антииранские волнения в Ираке

Ситуация в Ираке постепенно начинает выходить из-под контроля. Социально-экономические проблемы, которые выдвигались вначале протестов, в итоге обрели антииранскую направленность.

Как результат, протестующие сожгли сначала консульство Ирана в священном городе для шиитов Кербела (в этом городе похоронен внук пророка Мухаммеда Имам Хусейн), а на днях консульство Ирана в другом священном городе Наджаф. Между тем подал в отставку шиитский премьер министр Ирака Абдель абд аль-Махди. Это тот, которого в Ираке называют «иранской куклой».

Несмотря на то, что правительство Ирака подало в отставку, ситуация в Ираке не успокоилась и имеет тенденцию к ухудшению.

Комментируя происходящее «Зеркало» иранист Николай Козаков сказал, для иранцев – это стрессовая ситуация.

«Они последние 10 лет считали Ирак последней линией обороны в регионе. С другой стороны Ирак считается своеобразной иранской вотчиной. В принципе в Тегеране привыкли считать, что они контролируют ситуацию в Ираке, меняют ее», — отметил он.

Эксперт также добавил, что эти волнения и антииранские настроения являются определенным вызовом для Тегерана, который пытался диктовать свою волю в этой стране.

«Сейчас иранцы пытаются взглянуть на перспективы сохранения своего присутствия в этой стране, так как это для них жизненно важно, а также оценить, насколько антииранский элемент этих волнений инспирирован саудовцами или американцами. Поэтому для Ирана ситуация щекотливая», – подчеркивает аналитик.

К вопросу, возможна ли иранская военная интервенция для подавления протестов, Козаков подчеркнул, что речи о какой-то военной интервенции не может и быть по целому ряду причин.

«Здесь речь идет о работе инструментов мягкой силы, то есть где-то поддержать деньгами, где-то помочь оружием своих группировок. Самый главный рычаг иранского влияния в Ираке – это были деньги. Проиранские шиитские группировки в Ираке в большей степени заинтересованы в получении денег», — полагает он.

Политолог также добавил, что недовольство иранцами зрело давно, но это вторичный продукт, на первом месте недовольство социально-экономическими проблемами.

«Иранцы это прекрасно понимают и поэтому силовая интервенция нереальна. Этому не способствуют политическая ситуация в регионе и экономическое положение Ирана. Иранцы имеют огромный опыт работы в таких нестабильных странах как Афганистан, Сирия и Ирак, там, где государственность существует условно. У них огромный запас терпения и здесь торопиться они не будут — сначала выработают стратегию и затем уже реализуют на деле», — подчеркнул он.

Говоря об отношениях между Ираном и ЕС, политолог сказал, что «сегодня их можно охарактеризовать как никакие».

«Механизм обхода санкций не заработал. Более того, после заявлений Тегерана о том, что будет дальнейший отход от соглашений, европейцы готовятся усилить давление на Иран. Поэтому главной задачей Ирана сейчас является «затягивание пояса». Они сокращают лишние расходы и оставят самое необходимое, что может обеспечить выживание режима в условиях жестких санкций. Все в Тегеране убеждены в том, что если не получится запустить переговорный процесс, то надо быть готовыми к «экономической осаде», – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли переговоры между Вашингтоном и Тегераном, аналитик сказал, что никаких официальных контактов по обновлению соглашений Ирана с США нет.

Козаков также добавил, что у Ирана сейчас не совсем получается обходить санкции.

«Обход санкций – это «серая схема» и не совсем легальная. Поэтому официально об этом ничего не говорят. Насколько можно понять, с одной стороны процесс обхода санкций продолжается и в нем задействовано много государств, но сегодня инструментов стало меньше. Эффективность санкций США существенно возросла и здесь у Ирана возможностей обхода становится все меньше», — резюмировал он.