Анти-российские «маневры» армянских СМИ

Остапа понесло. Эта фраза из романа «12 стульев» очень точно характеризует процессы, регулярно происходящие в армянской прессе. Журналистов из этой страны, впрочем, заносит традиционно в одном направлении — в анти-российском. Есть хотя бы формальный повод для истерики, нет его — это не столь важно. Рука размахивается, плечо раззуживается, и пахнет в лицо ветер с полудня, да давай языком мести, аки метлой махать. Но, обо всем по порядку.

Итак, российский центр Левада опубликовал данные социологических опросов, согласно которым 53% молодых людей в России в возрасте 18-24 лет хотели бы покинуть Россию. Молодые люди отмечают различные причины – неопределенность будущего, плохая экономическая ситуация, политический застой. По данным Левады, это самый высокий показатель с 2009 года. Он сократился только в 2014 году, когда Крым присоединили к России. Неприятные для руководства РФ цифры, но при чем тут, казалось бы, Армения? Но, армянский пострел везде поспел.

В общем, решили в издании «Лрагир», что «Армения будет находиться в зоне внутрироссийской борьбы, и это шанс – так как могут быть обнаружены новые союзники, но и риск – поскольку какие-то круги могут попытаться спекулировать на Армении и ее интересах». В общем, «про не сон сказать, что это сон, а про сон, что не сон». Развивая могучую мысль, «лрагировец» уточняет, что «этот процесс начался задолго до революции в Армении. Просто революция внесла новое обстоятельство во внутрироссийское пространство, утяжелив чашу потенциальных перемен в России».

Ну а под конец выдается резюме. Мол, «бархатная революция в Армении стала уникальным союзником 18-24-летних в России». И добавляется, что «механизм сработает, если это поколение осознает уникальность опыта Армении и своей ответственности в отношении новой Армении». То есть, в армянском издании решили, что недовольные жизнью в своей стране россияне, в качестве своей путеводной звезды выберут, ара, Армению. Мечтать не вредно, но и чувство реальности терять негоже.

Потому, что на карте мира есть великое множество государств куда более экономически, политически развитых и перспективных, чем главное государство-лузер всего Южного Кавказа. Да и географически, ментально они ближе к РФ. Но, поди объясни очевидное армянским журналистам! Они на полном серьезе повествуют о заманчивых перспективах, открывающихся перед РА в свете соцопроса центра Левада. О том, что тем самым они уподобляются Кисе Воробъянинову, который в погоне за сокровищами мадам Петуховой грезил о дамских оркестрах в Париже, они даже не подозревают.

Игнорируют они и статистику. А она, тем временем, свидетельствует о том, что число иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2019 году, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Росстата и МВД, в январе-сентябре текущего года иностранцам было выдано 285 тысяч паспортов, что на 48% больше, чем в тот же период 2018 года. Так вот, российские паспорта за этот период получили 17 тысяч граждан Армении. Уже подсчитано, что имеет место рост в полтора раза числа тех, кто счел жизнь в России более привлекательной, чем в РА. Вот вам, как говорится, и «договоризна стульев для трудящихся всех стран», а заодно и цена всем литрам слюны, что набежала у «лрагировцев» после обнародования левадовского опроса. Оказывается, это граждане РА массово бегут в РФ, а вовсе не наоборот.

Впрочем, это был не единственный пример «специфического мировосприятия» в армянских СМИ. Итак, во вторник в Ереване состоялась конференция на тему «Голодомор 1932-1933 годов в Украине — геноцид украинского народа». В рамках мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Федерацией украинцев Армении «Украина» совместно с Посольством Украины в Республике Армения была проведена конференция на тему «Голодомор 1932-1933 годов в Украине — геноцид украинского народа».

Ну провели мероприятие и провели. Дальше что? А вот на этот вопрос и дает ответ автор статьи в «Арменианрепорт». Оттолкнувшись от указанного мероприятия, он начал крутить дули в российском направлении. В ход пошли рассуждения о том, что для Армении и Украины «главным препятствием для свободы, развития, счастливого настоящего и будущего является одна и та же страна». Которая называется Россией. Мол, «это государство, само по уши находящееся в социально-экономических проблемах, всячески пытается давить и на Украину с Арменией».

Ух ты! Вот уж не знал, что Украина тоже уже вошла в ТС, ЕАЭС, ОДКБ, как Армения. Не знал я и о том, что Россия аннексировала какую-то часть Армении, как аннексировала украинский Крым, и развязала войну на какой-то части РА, как это она сделала в украинском Донбассе. Да и российская военная база вроде бы не в Киеве или Харькове, а в Гюмри расположена. Я уже молчу про традиционную поддержку Арменией аннексии Крыма в различных международных организациях, начиная с ООН.

Этому обстоятельству, кстати» «армянский репортер» дает «объяснение». Он сетует, что «Россия оказывает колоссальное давление на руководство республики, требуя «нужного» голосования по вопросу Крыма и Донбасса в ООН и иных международных организациях». Поразительная «логика». С одной стороны признается регулярное втыкание Украине ножа в спину, а с другой указывается на какое-то единство позиций между странами. Попутно, и слабость, трусость, немощь армянского руководства признается. Прикольный «анализ», не правда ли?!

Но главная «фишка» была в конце этого дивного текста. Его автор открыто пишет, что «важность и своевременность данной конференции состоит еще и в том, что Россия ныне совсем уж заигралась в дружбу с Азербайджаном». И указывает, помимо прочего, на официальный визит в Москву первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. То есть, цинично признается, что столь трагическая для украинского народа тема, как Голодомор была использована армянской стороной в качестве «ответного шага», который вроде как должны увидеть и оценить в РФ.

Уже омерзительно и подло. Но, вдобавок, еще и глупо. Кто мешает армянским политикам разного уровня летать в Россию, открывать павильон РА на ВДНХ, расширять экономическое и любое иное сотрудничество с Россией? Кто мешает руководителям РА строить страну, привлекательную для окружающего мира? Никто. Но, проще ведь не в зеркало на себя смотреть, признавая очевидные изъяны. Проще все валить на Россию. Попутно, оказавшись в РФ, скуля о дружбе с этой страной и прося скидок на газ, новых кредитов и прекращения военного сотрудничества России с нашей страной. Такие вот привычные анти-российские «маневры» армянских СМИ, которые ничего, кроме презрения, не вызывают.