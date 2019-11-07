Анси Аголи верит в «Карабах»

Бывший защитник азербайджанского «Карабаха» Анси Аголи поделился мнением с azerisport.com о предстоящем сегодня матче агдамцев в 4-м туре группы A Лиги Европы по футболу против кипрского АПОЭЛ в Никосии.

«Уверен, «Карабах» сможет добиться хорошего результата в матче с АПОЭЛ. Если удастся выиграть, то это станет хорошим шансом на выход в плей-офф. Будет трудно, ведь АПОЭЛ играет дома. Это очень радостно, что есть клуб, который несколько лет представляет азербайджанский футбол на европейской арене. Это пример создания профессиональной команды, которая может хорошо играть в еврокубках», — сказал Аголи.

Напомнм, что матч 4-го тура группы A Лиги Европы по футболу между кипрским АПОЭЛ и азербайджанским «Карабахом» состоится сегодня и начнется в 21.55.