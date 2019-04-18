Анси Аголи: Каждую неделю интересуюсь результатами Карабаха

Бывший защитник «Карабаха», ныне выступающий за американский «Нью-Йорк Космос» Анси Аголи рассказал о своем привыкании к новой команде.

«После девяти лет в «Карабахе» очень непросто адаптироваться к новым условиям. Тем не менее, мой первый месяц в Нью-Йорке прошел хорошо. Отношения со всеми у меня очень хорошие. Какова разница между «Карабахом» и «Космосом»? Все команды отличаются друг от друга. Разная игра, разные тренировки, разная тактика. Важно к этому привыкнуть. Хочу показать себя и добиться больших целей», — сказал он.

Также Аголи рассказал, что следит за перипетиями чемпионата Азербайджана. «Знаю, что «Карабах» сейчас в лидерах. Каждую неделю интересуюсь результатами команды. Она снова идет хорошо. Но вся борьба впереди. Конкуренция между «Карабахом» и «Нефтчи» идет на пользу чемпионату. Надо настраиваться на каждую игру. Не буду говорить о том, что матч этих команд будет решающим – до него еще три тура. Но если так случится, то это будет настоящий, полный эмоций, финал», — отметил Аголи.