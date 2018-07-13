Анси Аголи: «Карабах» ждет ответный матч

Защитник азербайджанского «Карабаха» Анси Аголи высказал свое мнение по поводу ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против словенской «Олимпии».

«Это была первая официальная игра команды, и на мой взгляд, «Карабах» не был готов на все 100%. Но надо было выиграть и мы добились своей цели. Побеждать в гостях вдвойне приятно. Вместе с тем, впереди нас ждет ответный матч. Мы будем готовиться к этой встрече, чтобы победить. «Олимпия» — хорошая команда, и она показала себя в первом матче. В Баку надо быть осторожными и внимательными. Что касается удаления Гараева, то будем играть без него. В «Карабахе» 25 футболистов, и каждый из них отдаст все силы ради победы», — заявил Аголи.

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| 2018-07-13T15:50:47+00:00 13 июля 2018, 16:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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