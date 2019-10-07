Анкара заявила, что зона безопасности в Сирии нужна для уничтожения террористов

Зона безопасности на севере Сирии, которая может быть создана в ближайшее время Турцией, предназначена для уничтожения террористов и безопасного возвращения беженцев на родину. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«У зоны безопасности есть две цели: обеспечить безопасность нашей границы, уничтожив всех террористов, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев. Турция сильна и решительно настроена», — написал представитель Эрдогана на своей странице в Twitter.

При этом Калын подчеркнул, что планы Анкары по созданию буферной зоны не противоречат территориальной целостности Сирии.

5 октября президент Турции Тайип Эрдоган объявил во время телевизионного выступления о готовящейся операции на северо-востоке Сирии. Он не исключил вероятность того, что военные действия с применением авиации против курдских формирований, которые в Анкаре считают террористическими, могут начаться в ближайшие дни.