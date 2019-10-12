Анкара заявила, что турецкие военные не стреляли по войскам США в Сирии

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что армия страны не вела огонь по американским военнослужащим у сирийского города Кобани.

«Об обстреле солдат США или международной коалиции речи не идет. Нами производятся все необходимые координационные действия с США», — цитирует министра агентство Anadolu.

Ранее СМИ cообщили, что наблюдательный пункт армии США обстреляли турецкие военные в Кобани. Пострадавших не было.

Позже в Пентагоне подтвердили, что военные США попали в Сирии под обстрел турецких ВС (aif.ru)