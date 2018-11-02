Анкара распространила первые кадры патрулирования с США в Мюнбиче

Министерство национальной обороны Турции распространило видеокадры совместного патрулирования турецких и американских военных в сирийском Мюнбиче, сообщает агентство «Анадолу».

Военные двух стран действуют в этом районе Сирии в соответствии с утвержденной дорожной картой и принципами безопасности.

О начале совместного патрулирования в Мюнбиче объявил накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Выступая в парламенте, Акар сообщил, что совместное патрулирование ВС Турции и США на севере Сирии началось в 15:53 по турецкому времени первого ноября.

Анкара и Вашингтон четвертого июня достигли договоренности о выводе отрядов сирийского крыла террористов PKK — YPG из района Сирии, расположенного к западу от реки Евфрат. Мюнбич был захвачен отрядами террористов YPG в августе 2016 года при поддержке США. 90 процентов населения указанного района сирийской провинции Алеппо составляют этнические арабы.

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