Анкара распространила первые кадры патрулирования с США в Мюнбиче

Министерство национальной обороны Турции распространило видеокадры совместного патрулирования турецких и американских военных в сирийском Мюнбиче, сообщает агентство «Анадолу».

Военные двух стран действуют в этом районе Сирии в соответствии с утвержденной дорожной картой и принципами безопасности.

О начале совместного патрулирования в Мюнбиче объявил накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Выступая в парламенте, Акар сообщил, что совместное патрулирование ВС Турции и США на севере Сирии началось в 15:53 по турецкому времени первого ноября.

Анкара и Вашингтон четвертого июня достигли договоренности о выводе отрядов сирийского крыла террористов PKK — YPG из района Сирии, расположенного к западу от реки Евфрат. Мюнбич был захвачен отрядами террористов YPG в августе 2016 года при поддержке США. 90 процентов населения указанного района сирийской провинции Алеппо составляют этнические арабы.

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| 2018-11-02T13:46:12+00:00 2 ноября 2018, 14:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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