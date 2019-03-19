Анкара призвала Грецию придерживаться духа добрососедства

Турция призвала Грецию к отказу от шагов, провоцирующих напряженность в двусторонних отношениях.

Представитель МИД Турции Хами Аксой назвал недопустимым заявление внешнеполитического ведомства Греции по историческим событиям начала 20-го века на территории Турции, сообщает агентство Анадолу.

«Прежде, чем озвучивать заявление в адрес Турции, греческая сторона должна помнить о том, что в свое время выплатила Турции компенсацию за разрушения и урон, который причинила греческая армия при попытке захвата земель Анатолии», — сказал турецкий дипломат.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предвыборного митинга в Измире дал высокую оценку усилиям турецкой армии по предотвращению попыток захвата земель Анатолии со стороны интервентов, в том числе греческой армии. В ответ МИД Греции выступил с нападками в адрес Анкары.