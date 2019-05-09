Анкара призвала США уважать решения турецкого ЦИК

Официальная Анкара призвала Госдеп США уважать решения ЦИК Турции, сообщает Агентство Анадолу.
«Призываем все стороны уважать решения, принимаемые Высшей избирательной комиссией Турции. Необходимо отметить, что решения о перевыборах ранее принимались в Соединенных Штатах и многих других странах мира. Подобные вопросы решаются в рамках демократических норм», — сказал пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой.
Комментируя критические заявления представителя Госдепа США Морган Ортагус и некоторых конгрессменов по перевыборам мэра Стамбула, дипломат подчеркнул, что свободные и демократические выборы являются неотъемлемой частью традиции государственности Турции.
«Высокая явка на всех выборах свидетельствует о приверженности турецкого народа нормам демократии и доверии к избирательной системе», — сказал Аксой.