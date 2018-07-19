Анкара предупредила о последствиях наступления на Идлиб

Анкара решительно выступает против реализации в сирийской провинции Идлиб сценария, осуществленного ранее в пригороде Дамаска Восточной Гуте и на севере Хомса, а сегодня — на юго-западе Сирии, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.

По его словам, тема Идлиба затрагивалась в ходе последнего телефонного разговора президентов Турции и России.

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган 14 июля в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным отметил, что начало наступления на Идлиб положит конец договоренностям, достигнутым в Астане», — сказал Аксой.

Дипломат подчеркнул, что попытки режима Башара Асада урегулировать многолетний конфликт силовым путем не приведут к формированию легитимной власти в Сирии.

Представитель МИД отметил наличие многочисленных жертв среди мирного населения сирийских провинций Дераа и Кунейтра, откуда бежали сотни тысяч человек. «Турция решительно осуждает атаки на населенные пункты. Действия сил Асада наносят удар по усилиям по политическому урегулированию и снижению напряженности в Сирии, предпринимаемым в Астане и Женеве», — подчеркнул Аксой.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.

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