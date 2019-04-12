Анкара посоветовала Парижу вспомнить о темных страницах истории Франции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал решение французского президента Эмманюэля Макрона об объявлении 24 апреля «днем памяти жертв так называемого «геноцида армян».

Выступая на 99-м семинаре Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Анталье, министр отметил, что Франция не имеет права учить Турцию истории, в том числе связанной с темой геноцида, сообщает Агентство Анадолу.

«Мировое сообщество помнит о событиях в Руанде и Алжире. Призываем Париж оглянуться на темные страницы истории Франции и не пытаться преподать урок Турции», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, решение президента Макрона идет в разрез с вердиктом Европейского суда по правам человека, а также игнорирует решения судебных инстанций самой Франции.

«Решение о совершении геноцида в той или иной стране мира принимают не политики. Четкое определение этому дано на уровне ООН. К сожалению, Макрон занимается обычным популизмом», — сказал турецкий министр.

В ответ на критику в адрес Макрона депутат парламента Франции Соня Крими заявила, что шокирована позицией Анкары по вопросу событий 1915 года в Османском государстве.

На попытку представителей Франции заглушить его выступление с критикой в адрес Парижа ироничными аплодисментами.

«Все мы здесь видим уровень вашей учтивости и уважения к оппонентам. Возможно, вам нравится слышать правду. Мы продолжим говорить истину. Вам придется привыкнуть к этому, так как другого выбора у вас нет», — сказал Чавушоглу.

После этого два французских депутата вышли из зала, где проходил семинар.