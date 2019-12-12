Анкара осудила подготовку антитурецких санкций в США

Подготовка пакета антитурецких санкций в Сенате США – очередное проявление неуважения к суверенитету Турции и решениям, касающимся национальной безопасности нашей страны, говорится в заявлении турецкого МИД, распространенном в четверг, сообщает Агентство Анадолу.

Во внешнеполитическом ведомстве осудили утверждение проекта резолюции по санкциям в отношении Турции в комитете по внешним связям Сената США.

«Анкаре прекрасно известны причины подготовки резолюции, предполагающей введение санкций в отношении Турции в связи операцией «Источник мира» и контрактом на поставку ЗРК С-400. Истинная причина разработки документа – разочарование определенных кругов, связанное с сокрушительным ударом, который нанесла Турция по проекту, готовившемуся долгое время на севере Сирии», — подчеркнули в министерстве.

В МИД Турции отметили, что антитурецкие инициативы, активно лоббируемые в последнее время в обеих палатах Конгресса рассчитаны на внутриполитическую аудиторию в США. Данные действия являются очередным проявлением неуважения к шагам, направленным на обеспечение национальной безопасности Турции, говорится в заявлении.