Анкара останется в НАТО при любом развитии событий

Вчера в Москве состоялась встреча президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и главы российского государства Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе, и закупка Анкарой ЗРК С-400.

Своими комментариями по данному вопросу с # поделился российский политический эксперт, редактор Службы расследований межгосударственного общественно-политического телерадиожурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов.

«Россия и Турция уже давно ведут переговоры о предоставлении Анкаре кредита на приобретение российского вооружения, в том числе систем ПВО С-400. При этом обсуждение ведётся не только по линии Министерства финансов и Министерства обороны. Большую роль в переговорном процессе играют личные договоренности между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.

Для всех сторон данная сделка имеет не столько коммерческое, сколько политическое значение. Так, Москва чрезвычайно заинтересована внести определенный раздор в НАТО с тем, чтобы обезопасить свои интересы на Ближнем Востоке. К тому же, это вопрос престижа. России крайне импонирует то, что ей удалось «вбить клин» между Анкарой и Вашингтоном. Вместе с тем, Турция посредством приобретения российских С-400 тоже намерена продемонстрировать, что она может проводить самос тоятельную политику, невзирая на США. К тому же, Реджеп Эрдоган очень хочет насолить Дональду Трампу. И российская «козырная карта» для этого оказалась весьма кстати», — сказал российский эксперт .

По его словам, нет никаких сомнений в том, что приобретение Турцией российских систем С-400 — дело уже решенное. Это неоднократно подтверждали президент Турции Реджеп Эрдоган, глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, а также пресс-секретарь «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

Как отметил Д.Коркодинов, осталось лишь согласовать ряд политических аспектов сделки, что, собственно, и было основным предметом обсуждения в ходе состоявшейся встречи между российским и турецким лидерами.

«Сейчас стороны не могут просто так осуществить приём-передачу систем вооружения. Нужно выждать подходящий момент для этого, соблюсти определенный политический ритуал, направленный на дискредитацию США. Это требует времени. Но, в любом случае, российско-турецкая сделка будет осуществлена не позднее президентских выборов в США с целью подорвать авторитет Дональда Трампа», — добавил эксперт.

Наш собеседник также добавил, что «естественно, такое положение дел крайне раздражает администрацию Белого дома, которая пригрозила Турции выходом из состава НАТО». «Но подобные ультиматумы представляют собой лишь элемент политической демагогии, так как Вашингтон никогда не согласится потерять турецкую армию как сдерживающий фактор на Ближнем Востоке и ядерные арсеналы на военной базе Инджирлик в случае, если Анкара по каким-либо причинам покинет Североатлантический альянс.

Да и, собственно, перечень причин для выхода из НАТО крайне ограничен уставом организации, согласно которому исключение из ее состава может быть произведено лишь на основе добровольного волеизъявления той или иной страны-участницы. Разумеется, что Турция не имеет желания покидать альянс, тогда как иного способа покинуть организацию не существует. Поэтому заявления США, в данном случае, не стоит воспринимать всерьез: Анкара останется в НАТО при любом развитии событий», — заключил Д.Коркодинов.