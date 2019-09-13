Анкара недовольна действиями США в Сирии

Действия США по планируемой зоне безопасности на северо-востоке Турции пока не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

«Мы обсуждали с Трампом зону на наших границах с Сирией шириной до 30 километров. Наши военные проводят переговоры с американскими коллегами. Сейчас наши и американские вертолеты вместе дежурят там. Но этого недостаточно. Мы ожидаем других действий от США против террористов в зоне безопасности, и пока мы не видим того, что ждем. Скорее всего, на Генассамблее ООН (в конце сентября) у меня будет встреча с Трампом, где мы снова эти вопросы обсудим», — сказал Эрдоган журналистам.