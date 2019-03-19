Анкара не собирается поддаваться на американский шантаж

Утихшее на время недовольство по поводу поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию вновь прозвучало из уст официального Вашингтона.

Как заявил в ходе вчерашнего интервью советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, Вашингтон по-прежнему рассматривает Турцию как союзника, однако считает серьезной проблемой в двусторонних отношениях сделку по приобретению Анкарой зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России.

На вопрос о том, является ли Турция другом или врагом для Вашингтона, Болтон ответил: «Они по-прежнему являются союзником по НАТО. Мы пытаемся взаимодействовать с ними, но у них очень плохие отношения с нашими близкими друзьями в Израиле. Нам нужно урегулировать эту проблему».

«Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема, — продолжил помощник Дональда Трампа. — У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии».

Отметим, что ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения у Москвы этих систем вооружений, США могут ввести санкции в отношении Турции.

В частности, речь шла о поставках истребителей F-35. Сообщалось, что американцы начали поиски альтернативных источников для изготовления деталей военных самолетов F-35 взамен Турции.

The Washington Post писала о том, что главный производитель F-35, компания Lockheed Martin, уже активно ищет новых партнеров, у которых можно будет приобрести детали истребителя. «Мы со своей стороны также несем ответственность за принятие необходимых мер», — заявил один из представителей американской администрации.

Однако, как пишет турецкая газета BirGün, несмотря на ультиматум Белого дома («или С-400, или F-35»), министр обороны Турции Хулуси Акар выступил с убедительным заявлением: «Обучение наших пилотов и технического персонала в США продолжается. Мы ожидаем первую поставку F-35 в Малатью в ноябре. Пилоты и обслуживающий персонал обучаются в Соединенных Штатах. Подготовка необходимой инфраструктуры в Малатье завершена». Акар также отметил, что Анкара не разорвала свои отношения с НАТО: «Мы полностью выполняем все свои обязанности».

Конечно же, недовольство США действиями Турции вполне понятно. Вашингтон, считающий себя гегемоном во всем мире, не желает даже малейшего намека на выход Анкары из орбиты его влияния. Независимая политика турецких властей в военном вопросе вызывает естественное раздражение США.

Но что примечательно, на подобный шаг Анкару вынудил сам Вашингтон. Турция довольно продолжительное время пыталась приобрести системы противовоздушной обороны «Пэтриот» у США, но тщетно. И в 2017 году Анкара приняла решение о закупке российских ЗРК «С-400».

Лишь после этого США, осознав, что переговоры действительно затянулись, приняли решение поставить Турции «Пэтриот». Но поезд ушел, и Анкара не собиралась отказываться от выполнения обязательств, данных Москве. Впрочем, наряду с этим Турция не прочь закупить и американские ЗРК. «Анкара и Вашингтон начали переговоры по вопросу о закупке Турцией американских ЗРК «Пэтриот», — заявил недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Но, Вашингтону, который имеет максималистский подход в данном вопросе, и этого мало. Он хочет полностью исключить наличие у Турции российских зенитных ракетных систем. Однако, как было отмечено выше, Анкара не собирается поддаваться на американский шантаж.

Кстати, Джон Болтон неспроста упомянул о спорных моментах в Сирии. Не исключено, что Вашингтон для пущей убедительности попытается вновь разыграть курдскую карту на границе с Турцией. Но в этом случае США придется столкнуться с решительным отпором Турции и Ирана. Тем более, что Иран проведет с Турцией совместные военные операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Ирана Мохаммад Хусейн Зульфикар.

По его словам, РПК представляет угрозу для всех.

Как бы то ни было, «закручивание гаек» США в отношении Турции не даст никакого эффекта. Скорее наоборот. Турция может даже выйти из НАТО (правда, в удаленном будущем), в случае если США будут продолжать позиционировать себя компасом во внешней военной политике Турции.