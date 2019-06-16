Анкара не примет требований США по С-400 — Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкой дипломатии в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

Напомним, что первая партия С-400 должна поступить в Турцию в июле. США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

| 2019-06-16T23:56:15+00:00 17 июня 2019, 03:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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