Анкара не примет требований США по С-400 — Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией. Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкой дипломатии в воскресенье в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

Напомним, что первая партия С-400 должна поступить в Турцию в июле. США утверждают, что российские ЗРК несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.