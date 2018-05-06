Анкара не оставит без ответа возможные санкции США по С-400

В Турции обещают дать жесткий ответ на вероятные санкции Вашингтона в связи с контрактом на поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

«Если США примут решение о введении санкций в отношении Анкары или ограничат визовый режим с Турцией, то последует решительный ответ. Однако турецкая сторона против подобного развития событий. Но зачем доводить дело до этого? Что можно сделать для предотвращения кризиса в отношениях?», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk.

Министр призвал США пересмотреть свои подходы к Турции.

Глава МИД напомнил, что Анкара продемонстрировала достаточную чувствительность при заключении контракта на поставки ЗРК С-400.

«Анкара считает ошибкой угрозы Вашингтона ввести санкции. США придерживаются ошибочного подхода в то время, как Турция стремится улучшить отношения с этой страной. Хотелось бы четко заявить, что Турция ответит на любые нападки в свой адрес», — подчеркнул Чавушоглу.

Министр также ответил на вопрос о дате запланированной встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Майком Помпео.

«В США предложили провести встречу после 14 мая. Мы сообщили, что переговоры могут пройти в пятницу, 11 мая, в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Лондон, либо после завершения переговоров в Великобритании. Так что, по всей вероятности, встреча пройдет 11 или 16 числа», — сказал Чавушоглу.

По его словам, ответа из Вашингтона пока нет, но, вероятнее всего, встреча пройдет на следующей неделе.

64 просмотров