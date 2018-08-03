Анкара и Вашингтон наладили конструктивный диалог

Связи между Анкарой и Вашингтоном никогда не дойдут до стадии полного разрыва, уверен министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак, сообщает агентство «Анадолу».

Глава ведомства прокомментировал в эфире телеканала NTV тему напряженности в отношениях с Вашингтоном и санкций, введенных Минфином США в отношении двух членов турецкого правительства.

«На сегодняшний день отношения двух стран продолжают развиваться в позитивном русле. Стороны проявили решимость к конструктивному диалогу в интересах обеих государств. Анкара готова приложить усилия к сохранению этой тенденции»,- отметил министр.

Комментируя решение Минфина США о санкциях в отношении двух турецких министров, Албайрак отметил, что для решения проблемы необходимо отказаться от эмоциональных шагов, действовать рассудительно и рационально.

«Важно учитывать интересы государства, осознавать приоритеты. Исторические связи и партнерство между Турцией и США нужно воспринимать именно с данной призм», — подчеркнул турецкий министр. По словам Албайрака, приоритетом всегда должны оставаться государственные интересы, которые требуют продолжения стратегического партнерства Вашингтона и Анкары.

По словам Албайрака, переговоры между главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и госсекретарем США Майком Помпео, прошедшие утром третьего августа в Сингапуре, продемонстрировали решимость обеих сторон урегулировать возникшие проблемы.

Напряженность в отношениях Турции и США усилилась после того, как Минфин США решил ввести санкции в отношении в отношении министра юстиции Турции Абдульхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу в связи с делом американского пастора Эндрю Крейга Брансона, обвиняемого в Турции в шпионаже и пособничестве террористам.

Брансон был задержан девятого декабря 2016 года по обвинению по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и PKK.

Обвинительный акт в отношении американского пастора подготовил генеральный прокурор Измира Беркант Каракая.

Из обвинительного акта следует, что Брансон под маской религиозного деятеля совершал противоправные действия в поддержку течения Гюлена и террористов PKK, сотрудничал с указанными террористическими организациями, зная об их целях.

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