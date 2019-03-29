Анкара и Москва удовлетворены развитием двухсторонних отношений

Турция и Россия подписали договор о сотрудничестве на 2019-2020 годы. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье, сообщает агентство Анадолу.

«Анкара удовлетворена тем, что отношения Турции и России развиваются с каждым днем. Отношения между двумя странами улучшаются во всех сферах — от экономики до культуры. Стороны совместно реализуют важнейшие проекты», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что Турция намерена довести товарооборот с Россией до 100 миллиардов долларов.

«Тот факт, что в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 14 процентов, свидетельствует о том, что мы приближаемся к своей цели», — сказал Чавушоглу.