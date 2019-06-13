Анкара и Москва обеспечивают режим прекращения огня в Идлибе

Турция и Россия продолжают совместно работать для обеспечения режима прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» на севере Сирии. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, которая транслировалась телеканалом NTV.

«Сейчас пока нельзя сказать, что в данный момент в Идлибе полностью достигнут режим перемирия, но мы продолжаем совместную с РФ работу в этом направлении. Увеличилось число атак со стороны режима. Сегодня утром на наш наблюдательный пункт было совершено нападение, легкие ранения получили трое наших военных. Мы считаем, что атака была совершена преднамеренно, если подобное продолжится, то мы перейдем к необходимым мерам», — подчеркнул глава МИД.

В свою очередь глава МИД Франции заявил, что Париж «по теме Идлиба поддерживает Турцию и выступает за установление режима прекращения огня».

Накануне стало известно, что по инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с полуночи 12 июня 2019 года.