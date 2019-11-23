Анкара и Москва хотят создать наблюдательные пункты в Сирии

Турция и Россия ведут переговоры о создании наблюдательных пунктов в Сирии, в ближайшие дни появится определенность по этой теме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Министр уверен, что будущие совместные патрулирования турецких и российских военнослужащих на севере Сирии будут еще более успешными и полезными.

Он также отметил, что стороны продолжают прилагать усилия для урегулирования ситуации в САР, «чтобы люди в регионе смогли вернуться к нормальной и спокойной жизни».

«В дополнение к турецко-российскому патрулированию с РФ ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме», — уточнил Хулуси.

Анкара и Москва договорились о совместном военном патрулировании территории на турецко-сирийской границе 22 октября 2019 года.