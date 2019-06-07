Анкара будет защищать интересов турок-киприотов

Анкара не допустит ущемления прав турок-киприотов, в том числе в вопросе использования ресурсов Восточного Средиземноморья, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

По словам президента, Турция готова до последнего отстаивать интересы соотечественников с Северного Кипра, в том числе в исключительной экономической зоне.

«Именно поэтому в этот район Средиземноморья направлены турецкие буровые суда. Безопасность этих судов обеспечивают фрегаты ВМС Турции»,- сказал глава государства.

Согласно международному праву, турки-киприоты обладают теми же правами на природные ресурсы Средиземноморья, что и греческая община острова. Это касается и месторождений нефти, подчеркнул Эрдоган.

Глава государства добавил, что Турция не позволит попирать права соотечественников с Кипра, в том числе кругами, не имеющими отношения к региону.