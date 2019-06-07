Анкара будет защищать интересов турок-киприотов

Анкара не допустит ущемления прав турок-киприотов, в том числе в вопросе использования ресурсов Восточного Средиземноморья, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

По словам президента, Турция готова до последнего отстаивать интересы соотечественников с Северного Кипра, в том числе в исключительной экономической зоне.

«Именно поэтому в этот район Средиземноморья направлены турецкие буровые суда. Безопасность этих судов обеспечивают фрегаты ВМС Турции»,- сказал глава государства.

Согласно международному праву, турки-киприоты обладают теми же правами на природные ресурсы Средиземноморья, что и греческая община острова. Это касается и месторождений нефти, подчеркнул Эрдоган.

Глава государства добавил, что Турция не позволит попирать права соотечественников с Кипра, в том числе кругами, не имеющими отношения к региону.

| 2019-06-07T18:13:36+00:00 7 июня 2019, 19:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss