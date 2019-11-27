Анкара бросила вызов НАТО

Анкара выставила НАТО условие, заявив, что намерена блокировать план североатлантического блока по защите стран Прибалтики и Польши на случай агрессии от России, составленный ранее в связи с переходом Крыма под юрисдикцию РФ в 2014 году, если альянс не признает террористическими курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. По данным агентства, посол Турции в НАТО получил от Анкары четкие директивы не подписывать оборонный план, занимать жесткую позицию на встречах и в частных беседах, требуя, чтобы альянс официально признал курдские формирования террористами.

Решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону организации было принято на саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. План по защите Польши и Прибалтики должны озвучить на саммите НАТО, который состоится в Лондоне 3-4 декабря. Там же ожидается обсуждение обновленной стратегии по обеспечению альянсом защиты самой Турции. Если членам блока не удастся достичь компромисса с Анкарой по признанию военного плана защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае возможного нападения со стороны России, НАТО может быть сложнее быстро укрепить свою оборону в Прибалтике и Польше.

Поведение Турции на фоне недавних заявлений президента США, выразившего скептицизм по поводу альянса, и Франции, сделавшего заключение о «смерти мозга» организации, уже назвали «разрушительным» для НАТО. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии министерской встречи в Брюсселе с целью устранения разногласий внутри альянса объездил ряд европейских столиц. Хотя сегодня уже речь идет не просто о разногласиях, а о потере координации внутри блока. Анкара, которой европейские союзники не оставили иного выхода, так и не дождавшись от альянса поддержки в борьбе против курдских террористов, вынуждена своими силами проводить антитеррористические операции против курдских формирований, причем уже не находит нужным даже советоваться с другими членами альянса. А теперь даже диктует условия, пытаясь навязать членам блока свои правила игры. Давно не считается с НАТО Вашингтон, который в период президентства Дональда Трампа практически тоже действует без оглядки на НАТО, но у США с блоком свои «разборки». Трамп не хочет, чтобы финансовое бремя организации лежало только на его стране, требуя от других членов организации повысить военные расходы до уровня 2% внутреннего валового продукта. США неоднократно озвучивали данное требование. Но пока еще лишь восемь членов альянса тратят на оборону больше 2%.

К юбилейному саммиту в Лондоне, посвященному 70-летию этой организации, выросшей за это время с 12 членов до 29-ти, НАТО идет с целым комплексом проблем, ставящим под серьезный вопрос даже существование самой организации. Объявивший в интервью журналу The Economist в начале ноября о «смерти мозга» НАТО президент Франции Эммануэль Макрон, проталкивает идею создания «новых союзов и новых способов сотрудничества», имея в виду идею объединенных вооруженных сил Евросоюза. Однако, считающаяся до последнего времени лидером Европейского Союза (ЕС) канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая сегодня в Бундестаге, категорично заявила, что ЕС не в состоянии обеспечить собственную безопасность без НАТО, в интересах Германии — сохранение альянса. «Европа в настоящее время не может в одиночку себя защитить», — констатировала Меркель, подчеркнув, что «союзники НАТО нуждаются в сохранении альянса больше, чем в период холодной войны». В этой связи, по ее мнению, правильно, что власти Германии работают на благо альянса и берут на себя в рамках НАТО больше ответственности. В вопросе реформирования НАТО же, по мнению главы немецкого правительства, не стоит торопиться, нужно дождаться смены руководства Белого дома.

Коснувшись вопроса возможного выхода Турции из организации, канцлер подчеркнула, что Берлин должен позаботиться о сохранении единства альянса. «Да, Турция — сложный партнер, но ее нужно удержать в НАТО уже только по геостратегическим причинам», — сказала Меркель, хотя в Германии после начала военной операции Анкары в Сирии все громче звучат голоса тех, кто призывает к исключению Турции из альянса. Одним из критиков действий Турции в Сирии выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, назвавший турецкую операцию «нарушением международного права». Идею исключения Турции из НАТО «гротескной» назвал в комментарии для Der Tagesspiegel бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, подчеркнув, что этот шаг привел бы к появлению «новой серьезной угрозы безопасности на восточных границах ЕС».

В самом НАТО, конечно же, беспокойство вызывает военное сотрудничество Турции с Россией, в частности, приобретение Анкарой российских С-400, и опасаются, что оно может спровоцировать выход страны из НАТО.

Но может ли Турция действительно быть исключена из НАТО? Вряд ли, поскольку с правовой точки зрения Североатлантический договор не предусматривает исключения страны из альянса. Но само государство-член организации теоретически может объявить о выходе из НАТО в соответствии со статьей 13-й договора, однако процесс этот длительный и требует одобрения и ратификации всеми странами-членами.

Пока же признаков того, что Турция может покинуть НАТО, нет. Стратегическое значение Турции для альянса, обусловленное ее географическим положением и ролью в борьбе с терроризмом и контролем над перемещением беженцев, неоспоримо и признается в самом НАТО. Более того, исключение могло бы серьезно повлиять на военные возможности альянса, так как Турция имеет вторую по численности армию в НАТО. Захочет ли выйти из НАТО сама Турция? Тоже маловероятно, поскольку Анкара тоже заинтересована в союзе. Альянс предоставляет Анкаре платформу для дискуссий с самыми влиятельными странами мира. Кроме того, военная защита со стороны НАТО, при всех существующих разногласиях, является гарантией обеспечения безопасности Турции. А действия Турции можно объяснить только тем, что она пытается добиться от своих партнеров по НАТО солидарности всеми доступными способами.