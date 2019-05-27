Ангела Меркель выразила удовлетворение выборами в Европарламент

Высокая явка на выборах в Европарламент стала доказательством приверженности населения стран Европы единству Евросоюза. Фракции ЕП теперь должны как можно быстрее решить кадровые и коалиционные вопросы, заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель перед переговорами с президентом Коста-Рики Карлосом Альварадо, сообщает ТАСС.

«Мы хотим как можно быстрее найти решение», — сказала глава кабмина, рассуждая о будущем составе Еврокомиссии. Она напомнила, что Европарламент следующего созыва соберется уже в июле. «Хотелось бы, чтобы к этому времени уже были соответствующие предложения от Европейского совета, чтобы кадровые вопросы были быстро решены», — добавила она.