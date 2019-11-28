Ангела Меркель не заметила ступеней

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем ютьюб-канале британский таблоид Daily Mail.

После этого Меркель пошутила, что не заметила ступеней, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своей речи она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации. (РИА Новости)