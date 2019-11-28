Ангела Меркель не заметила ступеней

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем ютьюб-канале британский таблоид Daily Mail.

После этого Меркель пошутила, что не заметила ступеней, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своей речи она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации. (РИА Новости)

| 2019-11-28T20:43:17+00:00 28 ноября 2019, 22:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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