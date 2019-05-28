Ангела Меркель не видит в Аннегрет Крамп-Карренбауэр нового канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая является ее вероятной преемницей на посту канцлера, не подходит на эту должность. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, к таким выводам Меркель пришла после того, как консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) показал крайне низкие результаты на выборах в воскресенье. Согласно предварительным данным, блок набрал около 28% голосов на выборах в Европарламент, что на семь процентных пунктов ниже, чем результаты 2014 года, и показал самые низкие результаты за историю своего участия в общефедеральных выборах. Несмотря на то, что ХДС/ХСС одержал победу на выборах в Европарламент в Германии, сама Крамп-Карренбауэр признала, что полученный результат не соответствует ожиданиям немецких консерваторов.