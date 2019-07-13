Андрея Малахова и Марию Ситтель внесли в базу данных «Миротворца»

Под «провокацией» администраторы «Миротворца» имеют в виду телемост «Надо поговорить» между РФ и Украиной, который от телеканала «Россия 1» вели Малахов и Ситтель. В ходе телемоста деятели науки, кино и спорта, а также люди, которых представляли как обычных граждан из России, общались по онлайн-видеосвязи с жителями Украины. Политические темы в ходе телемоста не обсуждались, подчеркивает телеканал «Дождь».

Изначально телемост с украинской стороны планировал провести канал NewsOne. Однако 9 июля генпрокуратура Украины начала уголовное производство по статье о финансировании терроризма против владельцев NewsOne. Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил телеканал в «покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины». Позднее телеканал отказался от проведения телемоста с «Россией 1» , объяснив это решение «прямыми угрозами физической расправы».