Андрей Загороднюк: «Россия выполнила решение Международного морского трибунала»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, не как «акт доброй воли» РФ, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал Загороднюк в понедельник в Facebook.

По его словам, специалисты осмотрят суда и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу. (РИА Новости)

| 2019-11-18T23:25:20+00:00 19 ноября 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss