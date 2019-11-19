Андрей Загороднюк: «Россия выполнила решение Международного морского трибунала»

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, не как «акт доброй воли» РФ, а как выполнение решения Международного морского трибунала.

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года.

«Возвращение катеров и буксира — это не акт доброй воли. Я рассматриваю эти события как ничто иное, как выполнение государством-агрессором майского решения Международного морского трибунала», — написал Загороднюк в понедельник в Facebook.

По его словам, специалисты осмотрят суда и дадут рекомендации, каким образом можно быстрее их вернуть на службу. (РИА Новости)