Андрей Шевченко: Моя задача – вывести Украину на ЕВРО

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о задачах на ближайший цикл.



«Лига наций — хороший турнир. Он создан с целью ликвидации товарищеских матчей. Есть возможность через Лигу наций попасть в финальную часть чемпионата Европы, но там очень сложная система.



Сборной Украины достались серьезные соперники — Чехия и Словакия. Моя задача — вывести команду на чемпионат Европы. Нужно сделать это либо через Лигу наций, либо через отборочный цикл. Это не имеет никакого значения. Мы ко всем играм относимся серьезно», — сказал Шевченко в интервью FootballHub.



Сборная Украины не выступала на чемпионате мира–2018, поскольку не смогла преодолеть отборочный раунд.

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