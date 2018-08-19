Андрей Шевченко: Моя задача – вывести Украину на ЕВРО

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о задачах на ближайший цикл. 

«Лига наций — хороший турнир. Он создан с целью ликвидации товарищеских матчей. Есть возможность через Лигу наций попасть в финальную часть чемпионата Европы, но там очень сложная система. 

Сборной Украины достались серьезные соперники — Чехия и Словакия. Моя задача — вывести команду на чемпионат Европы. Нужно сделать это либо через Лигу наций, либо через отборочный цикл. Это не имеет никакого значения. Мы ко всем играм относимся серьезно», — сказал Шевченко в интервью FootballHub. 

Сборная Украины не выступала на чемпионате мира–2018, поскольку не смогла преодолеть отборочный раунд.

 

28 просмотров
| 2018-08-19T02:49:57+00:00 19 августа 2018, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss