Андрей Благодыренко бросает вызов руководству Азербайджана?

Вечер перестает быть томным. Как передает AzEuroNews.com в скандально известной редакции «Спутник-Азербайджан» в пятницу произошло срочное собрание. Указывается, что участие в нем принимал прилетевший из самой Москвы Андрей Благодыренко. Это — бывший супруг небезызвестной Маргариты Симоньян и директор дирекции мультимедийных центров Международного агентства и радио «Спутник». В обязанности господина Благодыренко входит развитие мультимедийных редакций международного агентства «Спутник» в СНГ, ближнем зарубежье и странах Балтии.

Судя по той информации, что распространили отечественные СМИ, он весьма своеобразно понимает собственные обязанности. Так, указывается на то, что ведший собрание в «Спутник-Азербайджан» Благодыренко сообщил собравшимся, что после увольнения редактора данного издания Метина Яшароглу, который протестовал в связи с откровенно про-армянской позицией «Спутник-Азербайджан» при освещении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, никаких изменений в редакционной политике данного СМИ не будет. Оно продолжит освещать данный конфликт как делало это до сих пор.

Это уже скандальное по своей сути заявление. Но, оно было, если верить сообщению AzEuroNews.com, не единственным. Сообщалось также, что Благодыренко заявил, что у руководства Азербайджана не хватит сил закрыть «Спутник-Азербайджан» и никто не посмеет снять с занимаемой должности откровенного ставленника Маргариты Симоньян и большого друга армян Азиза Алиева, который занимает пост руководителя данного СМИ.

«Мы представляем Россию. И информационную политику по карабахскому и иным вопросам, определяем мы, а не руководство Азербайджана», — заявил Благодыренко, как сообщает AzEuroNews.com. Комментариев от самого «Спутник-Азербайджан» на момент подготовки данного материала, нет. Но, замечу, что все предыдущие действия данного СМИ логически укладываются в ту позицию, которую озвучил бывший муж Маргариты Симоньян.

Если все дело обстояло так, как описано в сообщении AzEuroNews.com, то мы имеем дело с наглым, циничным элементом «гибридной войны», важнейшей составляющей которой является война информационная. И ведется она на нашей территории, российским СМИ. И московский гость нашей столицы позволяет себе демонстрацию открытого неуважения к руководству Азербайджана.

Убежден, что за такие слова господину Благодыренко должен быть объявлен запрет на въезд в Азербайджан. А вся эта «шарашкина контора», именуемая «Спутник-Азербайджан» должна быть закрыта. И требовать этого, в первую очередь, должны помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов и глава Совета по прессе Азербайджана, депутат ММ Афлатун Амашев.

К сожалению, пока мы не слышим их позиции по данной теме. Не хотелось бы верить, что их молчание означает знак согласия с тем, что сказал господин Благодыренко на собрании в редакции «Спутник-Азербайджан». Пора уже, как мне покажется, показать всем заблуждающимся, кто в нашем доме является хозяином. В первую очередь потому, что Азербайджан находится в состоянии войны с Арменией и существование в Баку российского СМИ, которое предоставляет трибуну карабахским оккупантам и ведет про-армянскую информационную политику, просто недопустимо.

В этой связи, меня также снова поразила позиция тех, формально азербайджанских журналистов, что работают в «Спутник-Азербайджан». Прошло уже достаточно времени с момента увольнения Метина Яшароглу, плюс бывший муж Маргариты Симоньян выступил с возмутительными тезисами, а никто из них не написал заявления об уходе с работы. Это, на мой взгляд, откровенное предательство.

И разговоры о том, что «если мы уйдем, то редакционная политика «Спутник-Азербайджан» не изменится», «нам нужно кормить семьи, а тут хорошо платят», «мы не пишем ничего про-армянского» — это лукавство. Это попытка солгать самим себе, оправдать свою трусость и готовность работать на зарубежное СМИ, лояльное к армянским оккупантам. Все предыдущие статьи этих, некогда азербайджанских журналистов, обнулены фактом их сотрудничества со «Спутник-Азербайджан». Это как секс за деньги с тем, кто готов тебе их заплатить. Достаточно один раз согласиться и все — дальше никому уже ничего не докажешь.

Кстати, показательна и позиция «героически молчащих» иных отечественных СМИ, выходящих на русском языке. Кто-то из отечественных журналистов и экспертов оправдывается тем, что «ведет кулуарную борьбу» с беспределом «Спутник-Азербайджан». Кто-то получил хорошие отступные и молчит потому, что так было заранее обговорено. Но, большинство просто живут по принципу «моя хата с краю».

Удивительно ли это? Вовсе нет. Потому, что среди главредов многих ведущих отечественных СМИ есть совершенно случайные в журналистике люди, привыкшие обирать собственных сотрудников, делить их зарплату на несколько частей, а также легко и просто предавать, во имя собственных интересов, своих вчерашних покровителей. Это печально, но это наши реалии. При наличии которых не стоит удивляться тому, что творит в нашей стране «Спутник-Азербайджан».