Андрей Аршавин: «Челси» и «Арсенал» в полуфинале ЛЕ, это, конечно закономерно

Бывший хавбек сборной России, недавний почетный гость тура кубка Лиги Европы в Москве Андрей Аршавин высказался насчет финала этого турнира, который пройдет 29 мая в Баку.

«В этом сезоне в Лиге Европы нравились «Бенфика» и «Айнтрахт». Потому что «Бенфика» – такая нестандартная команда. Атакующий футбол показывали, но попали на «Айнтрахт», который тоже не подарком оказался. Также команда, от которой не то чтобы ничего не ждали, но на которую особо не обращали внимания, а она добралась до полуфинала. То, что «Челси» и «Арсенал» в полуфинале, это, конечно закономерно. Они немножко выше уровнем, чем все остальные. В финале счет будет 2:1. У «Челси» точно забьет Азар, а у «Арсенала» – Обамеянг и Ляказетт», — заявил Аршавин. (УЕФА)

Ранее Аршавин заявлял, что желает видеть в финале «Зенит», но питерский клуб не смог пройти в четвертьфинал.

Напомним, что «Арсенал» был соперником азербайджанского «Карабаха» в групповом этапе нынешнего сезона Лиги Европы.