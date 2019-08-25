Анатолию Карпову не выдают въездную визу в США

Власти США вредят собственным же детям — ученикам школы шахмат Анатолия Карпова, затягивая вопрос с предоставлением ему въездной визы. Об этом ТАСС заявил в субботу 12-й чемпион мира, депутат Государственной думы РФ Анатолий Карпов.

По словам гроссмейстера, он вынужден отказаться от поездки в США в этом году из-за проволочек в американском посольстве, которые граничат с издевательством.

«Поскольку я ехал с единственной целью — посетить свою школу, которая работает четвертый год в Нью-Йорке, то они лишили своих детей возможности встретиться со мной, — сказал Карпов. — Вопрос не в том, что я еду удовольствие получать, а я еду обучать американских ребят. И там сенаторы вступились, написали письмо, и им ответили: «Вы не в свое дело лезете, мы занимаемся этим вопросом». Такого хамства я не слышал в отношении сенаторов».