Анар Искендерли: Я не хотел бы возглавлять Balenciaga

Создатель бренда Scandar – талантливый азербайджанский дизайнер Анар Искендерли ворвался в мир моды неожиданно и эффектно: на прошлогодней неделе моды он буквально взорвал подиум своей коллекцией, посвященной социальным проблемам в обществе.

В этот раз на подиуме юбилейного 10 сезона Azerbaijan Fashion Week он представил свою вторую, еще более резонансную коллекцию в духе социальной проблематики.

О взглядах на моду, «джендерлесс» концепции, и о планах «переодеть» азербайджанцев в местные бренды Анар рассказывает в интервью #:

— Вам снова удалось удивить публику, устроив на подиуме социальную фешн- драму. Каков был ваш месседж на этот раз?

— Как и в прошлом году, в этот раз я обратился посредством своей коллекции к социальным проблемам, имеющимся в нашем обществе. Это гендерное неравноправие, ранние браки, а также такая актуальная проблема как браки по принуждению и целому спектру негативных последствий этого явления. Что меня подтолкнуло? Многочисленные истории из новостей и жизни о суициде молодых девушек, которых насильно отдали замуж за нелюбимых людей.

Для меня существует понятие человек – без всяких разделений по гендерному признаку. Для меня существует Бог без разделений на религии. Я считаю, что неправильно подразделять людей по половому признаку, по религиозному и социальному статусу. Это все бессмысленно. Равенство – вот главный баланс мира.

И я как дизайнер считаю своим долгом не просто выйти и показать моду. Я хочу донести до людей свой посыл, суть которого – остановиться, задуматься, и перейти на другой уровень человеческого восприятия и отношения друг к другу.

— Раскройте детали самой коллекции…

— В этом году она еще больше соответствует моей идеологии о равноправии. Если это женская одежда – то она выражает силу и волю. В нашем обществе женщина все еще является слабей мужчины. Поэтому я хочу возвысить личность женщины. И если в прошлом году я присматривался к концепции «джендерлесс», то в этом году понял, что это верный путь в моем творчестве.

— Что побудило вас так думать?

— Результаты моих продаж, как онлайн, так и стоковые наглядно демонстрируют именно такое отношение современных азербайджанок. У меня очень много пиджаков, сорочек в стиле унисекс. После своего дебюта на Azerbaijan Fashion Week я понял, что девушки, даже те, которые носят хиджаб, хотят характерного самовыражения в одежде и выбирают одежду унисекс. Поэтому я буду и дальше придерживаться своей любимой концепции «джендерлесс». Но буду делать это поэтапно.

— Кстати, о дебюте. Что вы чувствовали после того грандиозного успеха, когда СМИ и блогеры назвали вас «сенсационным открытием» недели моды?

-Скажу честно – я не ожидал всего этого! Действительно, было очень много положительных отзывов, но были и негативные. Но это совершенно нормально! Если ты не приемлешь критику, то в мире моды тебе делать нечего. Я прекрасно понимаю, что моя одежда не может нравиться всем. Ведь даже «Гуччи» и «Прада» кому-то не нравится…

Но реакция людей, воспринявших мое творчество, меня очень радует. Я понял, что если наш народ принимает таких дизайнеров, как я, то надо идти дальше, делать больше.

В настоящий момент я также работаю над концептом шоурума азербайджанских дизайнеров. Мы собираем шоурум очень креативных людей, и наша цель — «переодеть» азербайджанцев в одежду местных брендов. Одеваясь в «Заре» или «Массимо Дутти» мы становимся как большинство. А можно за эти же деньги одеться у своих дизайнеров, и это во-первых, будет инвестиция в свою экономику, и во-вторых, и поддержка своего рынка. Я советую!

— Во сколько обойдется look от Scandar?

— Завышенные цены — одна из проблем местных дизайнеров. Завышают, а потом жалуются на низкие продажи. У меня адекватные цены. Средняя стоимость на сорочки и брюки — от 90 AZN. Джинсы из новой коллекции — от 120 AZN. Футболки — от 60 AZN.

— Каковы ваши собственные ассоциации с брендом Scandar?

— Это важные социальные проекты, которые можно носить. Я не каждому продам свою одежду. Были клиенты, которым я отказал в продаже, только лишь потому, что это были не люди моего бренда.

— Средний возраст вашего покупателя…

— У моего покупателя нет возраста. Одежду от Scandar носят и 17-летние, и 50- летние. Свою первую куртку я продал одной местной звезде в Чехии. Ей под 60. Также мою одежду очень часто заказывают из Лондона. Благодаря Инстаграмму, сегодня очень легко стать знаменитым.

— Кто ваши ориентиры в мире моды?

— Мне очень нравится Alexander Wang. Но мой кумир — это Александр Маккуин. Жаль что его больше нет среди нас. Но он единственный, за кем я последовал бы в мир моды.

— Наступит ли время, когда талантливые дизайнеры из Азербайджана, как, к примеру, грузины, будут возглавлять известные дома моды?

— Если вы имеете ввиду Balenciaga, то к примеру я не хотел бы возглавлять этот дом моды. Потому что там я нашел бы свою зону комфорта и затерялся бы. Как дизайнер я хотел бы возглавлять только Scandar. Что касается успеха азербайджанских дизайнеров на мировом уровне, я думаю, он не за горами. Мы идем к этому…