Анализы Порошенко и Зеленского рассмешили Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского «не смешить людей» и сдать нормальные анализы.

«Ваша недавняя сдача анализов была смешной. По-другому я это назвать это не могу. Я, как спортсмен, прошедший 30-летний путь и сдавший сотни таких анализов, знаю, что, после сдачи анализов крови или урины на протяжении пары часов нельзя выложить это в соцсетях и показать, что я чистый, нужно хотя бы 48 часов потратить на это», — заявил Кличко в своем видеообращении в Facebook.

Боксер призвал кандидатов в президенты не пользоваться кустарными методами сдачи анализов. «Не обманывайте себя и нас, граждан Украины, которые хотят сделать выбор чистого президента. Я предлагаю покрыть все расходы, связанные с профессиональной, а не кустарной сдачей анализов, чтобы мы, граждане Украины, имели чистого президента, не только в моче и крови, а самое главное — в мыслях», — заявил Кличко.

Ранее Зеленский предложил действующему президенту устроить дебаты на самом крупном в стране стадионе «Олимпийский», а также пройти медицинские тесты на наличие наркотиков и алкоголя в организме. Порошенко это предложение принял. В пятницу утром оба кандидата в присутствии журналистов явились в разные медицинские центры и прошли обследование. Главврач Киевской городской наркологической больницы сразу же заявил, что экспресс-анализ не выявил в крови президента запрещенных препаратов. При этом в предвыборном штабе Порошенко заподозрили, что результаты медицинских тестов Зеленского могут быть сфальсифицированы.