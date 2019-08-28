Аналитики прогнозируют стабильные индексы нефти

Недавнее заявление ОПЕК вселило надежду на стабильность отечественной экономики, надежно привязанной к цене нефти. По данным организации стран – экспортеров нефти, прогнозы основных рыночных показателей нефтяного рынка на 2019 и 2020 годы остаются крепкими.

Рассмотрев ежемесячный доклад технического комитета, Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) нашел сделку по сокращению добычи нефти, «позволяющей сохранять здоровый спрос на рынке и сдерживать запасы, которые покажут значительное снижение во второй половине года». Мониторинговый комитет также настоятельно призвал все участвующие в сделке страны к полному и своевременному исполнению своих обязательств в рамках соглашения ОПЕК+.

В частности отмечается, что общее исполнение сделки в июле странами ОПЕК+ составило 159% по сравнению с 137% в предыдущем месяце. В сообщении организации отмечается, что это высокий уровень общего исполнения, снижающий неопределенность на рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу экономического роста. В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года.

Страны ОПЕК+, участвующие в Венском соглашении о сокращении добычи нефти, в июле 2019 года выполнили условия договора на 159%. При этом страны ОПЕК выполнили соглашение о сокращении добычи на 156%, а страны «не ОПЕК» – на 166%. Таким образом, по итогам июля страны – участницы соглашения снизили добычу к октябрю 2018 года, взятому в соглашении за базовый уровень, на 1,9 млн баррелей в сутки вместо запланированных 1,2 млн баррелей в сутки.

На прошедшей в июле текущего года в Вене шестой встрече министров ОПЕК + было принято решение продлить эту сделку еще на 9 месяцев (до конца марта 2020 года) на тех же условиях. Азербайджан присоединился к «Хартии о долгосрочном сотрудничестве», действующей до конца первого квартала 2020 года.

Между тем по данным аналитиков трех агентств — Управления энергетической информации США, Международного энергетического агентства и Организации стран – экспортёров нефти, объемы запасов нефти в текущем году могут сократиться. Но мнения экспертов расходятся в деталях. Скажем, в ОПЕК ожидают снижения глобальных запасов сырья в этом году на 780 тысяч баррелей в сутки, а Управление энергетической информации США уверено, что сокращение будет на уровне 100 тысяч баррелей в сутки.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти в период до марта 2020 года на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тысяч баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тысяч баррелей – на страны «не ОПЕК». Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения – Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч баррелей в сутки и 322 тысяч баррелей в сутки соответственно).

Несмотря на заявления аналитиков ОПЕК о стабилизации цен на мировом рынке нефти, аналитики Morgan Stanley продолжают бить тревогу, считая, что в свете все более очевидного спада в мировой экономике, о росте индексов стоит забыть. Morgan Stanley понизил свой прогноз по росту спроса на нефть в этом году с 1.0 млн до 0.8 млн баррелей в сутки, и ожидает, что в следующем рост составит лишь 1.0 млн б/с. В то же время показатели добычи вне ОПЕК растут, и в банке полагают, что ОПЕК в 2020 может потребоваться сократить добычу еще на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сбалансировать рынок.

В банке обращают внимание на то, что в условиях борьбы за сохранение доли ОПЕК на рынке цены обычно не растут. В итоге аналитики решили понизить прогнозы по нефти: они полагают, что вплоть до конца 2020 года брент будет держаться около $60, а WTI — около $55 за баррель. Ранее в банке ожидали, что брент вплоть до конца действия соглашения ОПЕК+ будет держаться около $65 за баррель, а во втором и третьем квартале 2020 средняя цена скорректируется до $62.50.