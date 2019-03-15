Аналитик CNN назвал «тараканами» дочь и зятя Трампа

Политический аналитик CNN Пол Бегала назвал дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера «тараканами».

Как передает Газета.Ru со ссылкой на Fox News, во время обсуждения новой книги «Kushner, Inc.» ему задали вопрос о том, выкинет ли когда-нибудь Трамп их «на обочину», и как им удалось избежать серьезных скандалов на фоне того, что происходит в Белом доме.

«Конечно, им удалось выжить. Я имею в виду то, что тараканы переживут даже ядерную войну», — отметил Бегала.

Телеканал уточняет, что по итогам инцидента была начата проверка. Однако CNN не сразу проинформировал о том, будет Бегала наказан.

| 2019-03-15T07:11:47+00:00 15 марта 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss