Amnesty International заявила о позитивном эффекте ЧМ-2018 в России

Несмотря на всю критику правозащитников, проведение чемпионата мира по футболу в России имело и позитивные моменты, считает международная организация Amnesty International (AI). Мировые СМИ использовали мировое первенство для того, чтобы критически присмотреться к стране, в которой оно проходило, заявил эксперт по РФ германского отделения AI Петер Франк (Peter Frank) в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу, 14 июля.

В городах ЧМ-2018 получили возможность высказаться молодые люди, выступающие за демократию и верховенство права в России. «Без чемпионата мира мы, возможно, никогда не узнали бы об их существовании», — указал Франк.

Кроме того, правозащитники увидели позитивный эффект от завершающегося чемпионата и в области взаимопонимания между народами. «Потрясающим было то, что российские граждане, веселясь вместе с фанатами со всего мира, могли осознать, что Россия не окружена врагами, а за пределами страны есть такие же люди, как они сами», — отметил эксперт Amnesty International. Он выразил надежду, что этот опыт россияне запомнят надолго.

Чемпионат мира по футболу в России завершается 15 июля. В турнире участвовали команды 32 стран. Ранее правозащитники, гуманитарные организации и ряд политиков в разных странах призывали к бойкоту ЧМ-2018. В частности, после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля Лондон отменил поездку на чемпионат официальной делегации Великобритании.

Кроме того, указывалось на серьезные нарушения прав человека, постоянно фиксируемые в РФ, в частности на жесткие ограничения свободы СМИ, аресты журналистов и политических оппонентов, запугивание правозащитников.

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