Amnesty International требует независимого расследования смерти Мурси

Правозащитная организация Amnesty International призвала власти Египта незамедлительно обеспечить проведение тщательного и независимого расследования причин смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси. Соответствующее письменное заявление сделала в понедельник вечером замглавы организации по Ближнему Востоку и Северной Африке Магдалена Муграби, сообщает ТАСС.

«Сообщения о том, что Мухаммед Мурси скончался сегодня в суде, вызывают глубокий шок и вопросы о том, как с ним обращались в заключении. Египетские власти должны немедленно распорядиться о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования обстоятельств, касающихся смерти Мурси, условий его содержания в заключении и наличия у него доступа к медицинской помощи, — указала Муграби. — Власти Египта обязаны обеспечивать арестантам доступ к необходимой медпомощи».

Amnesty International утверждает, что Мурси провел в одиночном заключении около шести лет, что может приравниваться к пытке. Его не могли посещать адвокаты и врачи. По словам членов семьи бывшего главы государства, он страдал диабетом, из-за которого дважды терял сознание во время своего заключения.