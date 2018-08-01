Amnesty International подозревает израильскую компанию в шпионаже

Amnesty International подозревает израильскую компанию NSO Group в шпионаже.

Согласно заявлению AI, в июне месяце на смартфон их работника пришло смс со ссылкой на неизвестный сайт, переход на который спровоцировал установку Pegasus. Программа позволяет просматривать информацию на гаджете и контролировать звонки. Правозащитники сочли этот жест в качестве проникновения в структуру организации со стороны правительства Израиля.

Как отмечают в AI, NSO Group продает шпионские программы только органам власти, но открытых обвинений никто не предъявляет за отсутствием неоспоримых доказательств. В израильской компании сообщают, что проводится расследование данной ситуации и ПО их разработок направлена исключительно на борьбу с терроризмом и криминалом.

 

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| 2018-08-01T16:31:59+00:00 1 августа 2018, 17:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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