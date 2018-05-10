Амит Гулузаде надеется на чемпионство в Косово

Азербайджанский хавбек косовской «Дриты» Амит Гулузаде высказался касательно того, останется ли он в этой команде, а также варианте с переходом в чемпионат Чехии.

«До завершения чемпионата Косово осталось два тура, и оба предстоящих матча будут для нас очень тяжелыми. Сначала нам играть против команды, идущей на третьем месте, а в последнем туре – с «Приштиной», которая идет второй и конкурирует с нами за чемпионство. Надеюсь, для нас все завершится хорошо, и мы станем чемпионами.

В Косово с футболом все в порядке, здесь его любят и уровень хороший. «Дрита» уже предложила мне новый контракт. Но я пока еще не принял окончательного решения. Да, у меня есть предложения – от чешского клуба и литовского. Однако ответа своего еще не дал. Думаю, пока еще рано. Пусть сначала сезон завершится, а после я решу», — заявил Гулузаде.

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